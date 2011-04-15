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29/03/2018
10:51

Тон задает доллар

Градус геополитической напряженности немного снизился на мировых финансовых рынках. Этому способствует как затишье на американско-китайском фронте, так и позитивные сигналы со стороны Северной Кореи, дающие надежду на денуклиаризацию. На этом фоне европейские фондовые площадки приступают к торгам на позитивной ноте вслед за осторожным оптимизмом азиатских инвесторов. Если такой настрой ничто не нарушит в ходе дальнейших торгов, площадки Уолл-стрит тоже смогут отыграть часть потерь, понесенных накануне в немалой степени на фоне обвала акций онлайн-ритейлера Amazon из-за нападок Трампа, полагает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Благодаря угасанию паники, российские индексы смогли продемонстрировать рост на открытии и могут продолжить восстановление в течение дня. Рубль тоже растет в начале сессии, "зализывая раны" после вчерашних распродаж, в ходе которых пара доллар/рубль дошла до важного уровня 57.80 руб. Фактор риска для нашей валюты - возвращение быков по доллару, которое параллельно надавит и на нефть.

В сырьевом сегменте нефть марки Brent держится под отметкой 69. Неспособность актива возобновить рост говорит о возрастающих рисках углубления нисходящей коррекции. Попытки вернуться к подъему сдерживает не только повсеместное укрепление позиций доллара, но и внутренние факторы, во главе которых пресловутая добыча на сланцевых месторождениях США, которая, к слову, достигла очередного исторического рекорда на прошлой неделе.

В краткосрочной перспективе опасность состоит в том, что на фоне отсутствия значимых отраслевых новостей Brent может ухватиться за динамику доллара в качестве ориентира. А американская валюта после небольшой паузы вполне может рвануть вверх с новыми силами на перепозиционировании игроков перед окончанием первого квартала и при поддержке свежей статистики из США, если та не подведет.


"AK&M" от 29.03.2018
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