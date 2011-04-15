Внешний фон с утра умеренно негативный, полагают аналитики

Внешний фон с утра умеренно негативный, что связано в большей степени с ослаблением нефти и динамикой индексов в США и Азии, чем с событиями политического плана. Тем не менее, падение в США вчера не переросло в новую волну распродаж, а противоречивая статистика по Японии сглажена благоприятным пересмотром прежних данных по розничным продажам, комментирует ситуацию на рынках заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.



Нефть торгуется ниже $69 за баррель Brent, среднесрочная техническая картина говорит в пользу глубокого снижения как минимум до $62.5, даже если предварительно состоится новая попытка прорыва вверх. Драгметаллы немного снижаются, оставаясь в боковике, промышленные металлы в смешанной динамике, лучше других никель, прибавляющий более 2%.



Рубль окажется под логичным давлением, но большого снижения не ждём, в паре против доллара США сегодня-завтра должен состояться тест существенного сопротивления на отметке 58. С технической точки зрения здесь будет отработана фигура двойное дно, а с фундаментальной - первичная реакция на высылку российских дипломатов из ряда стран. Дальнейшее движение вверх нуждается либо в политической подпитке, либо в провале нефти.



На российском рынке возможны небольшие новые продажи в конце дня в преддверии Пасхальных выходных, так что завтра торги в России будут и вовсе малоактивными.





"AK&M" от 29.03.2018