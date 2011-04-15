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29/03/2018
12:42

ВТБ увеличил выдачу кредитов в 1.5 раза

Продажи кредитов через отделения банка ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Общий объём выдач кредитов наличными, ипотеки и автокредитования составил 163 млрд руб.

Наибольшим спросом у клиентов пользовались кредиты наличными. За январь-февраль этого года объём выдачи составил около 98 млрд руб. Из них более 20 млрд было оформлено в рамках программы рефинансирования.

Количество выданных ипотечных кредитов через розничную сеть превысило 26 тыс. на общую сумму 58 млрд руб. (рост на 43%). Ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 марта составил 1.12 трлн руб.

По программам автокредитования банк оформил 15 тыс. кредитов на сумму более 8 млрд руб., что на четверть превышает выдачи за январь-февраль 2017 года.

Клиенты оформили более 73 тыс. кредитных карт, что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

"AK&M" от 29.03.2018
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