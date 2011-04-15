Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/03/2018
14:13

Криптомошенники атакуют пользователей биржи Poloniex, ESET

Специалисты ESET обнаружили новую фишинговую атаку, нацеленную на пользователей криптовалютной биржи Poloniex. В Google Play появилось новое вредоносное приложение, предназначенное для кражи данных. Об этом говорится в сообщении ESET.

Poloniex - популярная криптовалютная биржа, на которой можно торговать более чем 100 криптовалютами. У ресурса есть официальный сайт, но отсутствует собственное мобильное приложение, чем давно и успешно пользуются мошенники.

В марте вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play новое вредоносное приложение, использующее бренд Poloniex. На тот момент программа не собирала данные - только переадресовывала пользователей на официальный сайт биржи.

По мнению Л.Стефанко, мошенники планировали таким образом набрать базу лояльных пользователей, а затем перехватывать их данные с помощью поддельного окна для ввода логина и пароля.

Фишинговое приложение было удалено из Google Play после сообщения ESET.

Осенью 2017 года ESET предупреждала о других фишинговых кампаниях, связанных с Poloniex. Поддельные приложения POLONIEX и POLONIEX EXCHANGE, собирающие логины и пароли пользователей, были скачаны из Google Play в общей сложности больше 5000 раз.

ESET рекомендует проверять подлинность мобильных приложений (наличие ссылки на официальном сайте), рейтинги и отзывы пользователей на Google Play, а также использовать двухфакторную аутентификацию и надёжное антивирусное решение для мобильных устройств.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 29.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100