Криптомошенники атакуют пользователей биржи Poloniex, ESET

Специалисты ESET обнаружили новую фишинговую атаку, нацеленную на пользователей криптовалютной биржи Poloniex. В Google Play появилось новое вредоносное приложение, предназначенное для кражи данных. Об этом говорится в сообщении ESET.



Poloniex - популярная криптовалютная биржа, на которой можно торговать более чем 100 криптовалютами. У ресурса есть официальный сайт, но отсутствует собственное мобильное приложение, чем давно и успешно пользуются мошенники.



В марте вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play новое вредоносное приложение, использующее бренд Poloniex. На тот момент программа не собирала данные - только переадресовывала пользователей на официальный сайт биржи.



По мнению Л.Стефанко, мошенники планировали таким образом набрать базу лояльных пользователей, а затем перехватывать их данные с помощью поддельного окна для ввода логина и пароля.



Фишинговое приложение было удалено из Google Play после сообщения ESET.



Осенью 2017 года ESET предупреждала о других фишинговых кампаниях, связанных с Poloniex. Поддельные приложения POLONIEX и POLONIEX EXCHANGE, собирающие логины и пароли пользователей, были скачаны из Google Play в общей сложности больше 5000 раз.



ESET рекомендует проверять подлинность мобильных приложений (наличие ссылки на официальном сайте), рейтинги и отзывы пользователей на Google Play, а также использовать двухфакторную аутентификацию и надёжное антивирусное решение для мобильных устройств.



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"AK&M" от 29.03.2018