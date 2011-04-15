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29/03/2018
14:24

АК "АЛРОСА" получила от ВТБ банковскую гарантию более чем на 8.5 млрд руб.

АК "АЛРОСА" получила от ВТБ банковскую гарантию на сумму свыше 8.5 млрд руб. Данные средства являются финансовым обеспечением, необходимым для получения АЛРОСА субсидии на строительство технологического проезда в рамках инвестпроекта по освоению Верхне-Мунского алмазного месторождения в Якутии. Первый транш субсидии в размере 1.3 млрд руб. компания получит уже в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении компании.

Гарантия выдана до конца 2020 года, её бенефициаром выступает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В сентябре 2016 года АЛРОСА и Минвостокразвития РФ подписали инвестиционное соглашение по проекту освоения Верхне-Мунского рудного поля. По его условиям, АК "АЛРОСА" самостоятельно строит объект инфраструктуры - временный технологический проезд от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения - и компенсирует расходы за счёт субсидии на сумму более 8.5 млрд руб.

"Строительство технологического проезда к Верхней Муне близится к завершению. В начале недели мы подписали с Минвостокразвития РФ соглашение, по которому уже в ближайшие дни компания получит первый транш субсидии в размере 1.3 млрд руб. Всего до конца текущего года компании будут компенсированы 3.5 млрд руб., потраченные на строительство проезда. Остальные 5 млрд руб. будут выплачены в течение следующих двух лет, - говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. - Одним из условий получения субсидии является финобеспечение в виде независимой гарантии, выданной банком. Мы провели тендер, по итогам которого выбрали ВТБ, предложивший наиболее выгодные для нас условия".

Разработка Верхне-Мунского месторождения - крупнейший инвестиционный проект АЛРОСА. Месторождение находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". Их совокупные запасы составляют 64.8 млн т руды со средним содержанием около 0.6 карата на т - в общей сложности 38.4 млн карат. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год. После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 млн т руды в год. Проект предусматривает создание в Республике Саха (Якутия) более 700 новых рабочих мест.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

"AK&M" от 29.03.2018
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