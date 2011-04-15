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29/03/2018
14:06

Администрация Курской области обсудила подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму

Оргкомитет Администрации Курской области обсудил подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму.

Тема VII СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Задачи, которые стоят перед организаторами - показать инвесторам возможности человеческого капитала, выработать предложения по стимулированию инвестиций в экономику знаний, предложить пути развития региональной науки, ориентировать молодежь на инновационную деятельность.

Основная дискуссия состоится на пленарном заседании, а после продолжится в ходе экспертных сессий и круглых столов. В центре внимания - вопросы инноваций в АПК, развития взаимодействия бизнеса и науки, региональной промышленной политики, повышения финансовой грамотности, молодежной и кадровой политики.

Сейчас оргкомитет определяет состав спикеров и кейсов инновационных проектов ЦФО в различных отраслях экономики. Также формируются: выставка-презентация инновационных разработок молодых учёных и предпринимателей, выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации", конкурс-выставка детской компьютерной графики "Мечты о будущем". Будет работать биржа контактов.

Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Свои приветствия гостям и участникам уже направили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент ТПП РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.

Планируется, что форум соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. В работе форума примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.

В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

"AK&M" от 29.03.2018
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