Администрация Курской области обсудила подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму

Оргкомитет Администрации Курской области обсудил подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму.



Тема VII СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Задачи, которые стоят перед организаторами - показать инвесторам возможности человеческого капитала, выработать предложения по стимулированию инвестиций в экономику знаний, предложить пути развития региональной науки, ориентировать молодежь на инновационную деятельность.



Основная дискуссия состоится на пленарном заседании, а после продолжится в ходе экспертных сессий и круглых столов. В центре внимания - вопросы инноваций в АПК, развития взаимодействия бизнеса и науки, региональной промышленной политики, повышения финансовой грамотности, молодежной и кадровой политики.



Сейчас оргкомитет определяет состав спикеров и кейсов инновационных проектов ЦФО в различных отраслях экономики. Также формируются: выставка-презентация инновационных разработок молодых учёных и предпринимателей, выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации", конкурс-выставка детской компьютерной графики "Мечты о будущем". Будет работать биржа контактов.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Свои приветствия гостям и участникам уже направили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент ТПП РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Планируется, что форум соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. В работе форума примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



"AK&M" от 29.03.2018