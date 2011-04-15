X5 получила разрешение на покупку "Уфимского гастронома"

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство КОО Келвин Лимитед (структура X5 Retail Group) о приобретении 100% акций в уставном капитале АО "Уфимский гастроном". Об этом говорится в материалах службы.



Ходатайство было подано 23 января.

Напомним, в январе стало известно, что X5 Retail Group рассматривает возможность приобретения 100 магазинов компании "Уфимский гастроном", расположенных в различных населённых пунктах Республики Башкортостан, в том числе 38 в Уфе.



Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть "Пятерочка". Чтобы изучить позицию ФАС России по данному вопросу, X5 обратилась в антимонопольное ведомство с соответствующим ходатайством. Дальнейшие шаги компании будут зависеть от ответа ФАС.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2017 года под управлением компании находился 12121 магазин с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 11225 магазинов "Пятёрочка", 638 супермаркетов "Перекрёсток", 93 гипермаркета "Карусель" и 165 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 39 распределительных центров и 3144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным январь 2018 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 30.7% до 25.975 млрд руб. с 19.874 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 26.2% до 933.303 млрд руб. с 739.491 млрд руб., валовая прибыль - на 24.9% до 222.998 млрд руб. с 178.552 млрд руб., показатель EBITDA - на 28.4% до 72.392 млрд руб. с 56.361 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group N.V. за 2017 год выросла на 25.5% до 1.287 трлн руб. с 1.025 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 29% до 1.001 трлн руб. с 775.58 млд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 20.3% до 186.936 млрд руб. со 155.404 млрд руб., "Карусель" - на 6.9% до 89.302 млрд руб. с 83.558 млрд руб.



В 2017 году в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов "Пятёрочка", 20-ть супермаркетов "Перекрёсток", два гипермаркета "Карусель" и 30-ть магазинов "Экспресс".



Выручка компании за IV квартал 2017 года увеличилась на 23.4% до 359.388 млрд руб. с 291.289 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"