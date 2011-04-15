Прогнозы цен могут провоцировать компании к согласованным действиям, ФАС

Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них. Об этом говорится в сообщении ФАС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.



ФАС сегодня, 29 марта 2018 года, направила предостережение в адрес председателя правления НП "Совет по товарным рынкам", генерального директора ОАО "Солид - товарные рынки" Ильи Мороза о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.



В частности, И.Мороз сделал публичное заявление о росте цен на моторное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов (комментарии к статье "Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр".



В соответствии с законом "О защите конкуренции", признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов.





"AK&M" от 29.03.2018