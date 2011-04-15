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29/03/2018
15:56

Госдума приняла в первом чтении законопроект об учёте драгметаллов на торговых и клиринговых банковских счетах

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Об этом говорится в сообщении Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Выступая на пленарном заседании, автор законодательной инициативы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что 1 июня текущего года начинают действовать нормы Гражданского кодекса, закрепляющие правовой режим и особенности договоров банковского вклада и банковского счёта в драгоценных металлах.

В текущей редакции закона о клиринге на банковском торговом счёте и на банковском клиринговом счёте в целях обеспечения обязательств участника торгов учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Законопроектом предлагается внести в закон о клиринге ряд поправок, которые позволят зачислять и учитывать на торговых и клиринговых банковских счетах драгоценные металлы.


"AK&M" от 29.03.2018
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