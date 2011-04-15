Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, информирующий о рисках смены НПФ

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании". Об этом говорится в сообщении Комитета.



Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что по предварительным оценкам Пенсионного фонда России и Ассоциации НПФ потери будущих пенсионеров из-за досрочных переходов из одного пенсионного фонда в другой в 2017 году могут составить 55 млрд руб.



В соответствии с действующим законодательством, при досрочном переходе из фонда в фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за 5 лет. В ряде случаев граждане меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию из-за недостаточного информирования о последствиях частой смены.



Для решения указанных проблем законопроектом предлагается внедрение механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о новых договорах, заключаемых клиентами таких фондов с другими страховщиками, а также прекращения договора об обязательном пенсионом страховании до его вступления в силу.



Законопроект также предусматривает введение "периода охлаждения" продолжительностью 60 дней с даты подписания нового договора, в течение которого застрахованное лицо может прекратить новый договор об обязательном пенсионном страховании.





"AK&M" от 29.03.2018