Ингосстрах выплатил около $5.9 млн за повреждённый огнём рыболовный траулер

Ингосстрах выплатил страховое возмещение клиенту в размере $5.9 млн по факту пожара на рыболовном траулере. Об этом говорится в сообщении компании.



Судно было застраховано в Ингосстраха по полису КАСКО в соответствии с норвежскими Правилами страхования Nordic Marine Insurance Plan.



Пожар произошёл 7 января 2018 года, когда судно находилось на промысле в Атлантическом океане у побережья Африки. Очаг возгорания возник в машинном отделении, и экипажу потребовалось более суток для ликвидации пожара. По мнению номинированного сюрвейера, проводившего расследование аварии, причиной явилось нарушение целостности топливопровода.



В результате пожара судно получило настолько серьёзные повреждения, что выполнение восстановительного ремонта стало экономически нецелесообразным. В итоге судно было признано конструктивно погибшим.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 29.03.2018