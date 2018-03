Завершено строительство ветки от Забайкальской железной дороги до Амурского ГПЗ

Завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги до площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом говорится в сообщении компании "Газпром переработка Благовещенск".



Новый железнодорожный путь предназначен для доставки грузов и оборудования от станции Заводская-2 (примыкает к станции Усть-Пера) до станции Заводская (площадка строительства Амурского ГПЗ). Протяженность железнодорожного перегона между станциями - 12 км. Эксплуатация железной дороги будет производиться как в период строительства завода, так и его последующей работе.



Для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 км железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.



Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.



Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по "восточному" маршруту. На завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.



Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в Группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 29.03.2018