Микрофинансовые институты в феврале увеличили объём выданных микрозаймов на 25.6%

Сумма выданных микрозаймов в феврале 2018 года увеличилась на 25.6% до 6.74 млрд руб. по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самое большое количество выданных микрозаймов ("займов до зарплаты") в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объёмам микрофинансирования) было отмечено в Москве, Республике Башкортостан, Свердловской, Кемеровской, Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.



Наименьшее количество микрозаймов выдано в Тульской области, Республике Бурятия, Ставропольском крае, Брянской области, Республике Карелия, а также в Хабаровском крае.





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