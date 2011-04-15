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29/03/2018
18:02

Микрофинансовые институты в феврале увеличили объём выданных микрозаймов на 25.6%

Сумма выданных микрозаймов в феврале 2018 года увеличилась на 25.6% до 6.74 млрд руб. по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество выданных микрозаймов ("займов до зарплаты") в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объёмам микрофинансирования) было отмечено в Москве, Республике Башкортостан, Свердловской, Кемеровской, Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

Наименьшее количество микрозаймов выдано в Тульской области, Республике Бурятия, Ставропольском крае, Брянской области, Республике Карелия, а также в Хабаровском крае.


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