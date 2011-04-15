Норникель объединяет мировых производителей металлов платиновой группы. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи компаний - производителей металлов платиновой группы, которая состоялась в Йоханнесбурге и прошла под председательством Норникеля.



В мероприятии приняли участие представители Норникеля, ведущих платинодобывающих компаний ЮАР (Anglo American Platinum, Lonmin, Impala Platinum, Royal Bafokeng Platinum), руководства полиции и Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики, а также Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI).



Участники обсудили вопросы государственно-частного партнерства и практического взаимодействия компаний-производителей МПГ при формировании международного механизма обеспечения надежности поставок драгоценных металлов. Представители полиции ЮАР представили свое видение проблемы, основанное на опыте взаимодействия с Министерством иностранных дел ЮАР и Норникелем. По словам бригадного генерала полиции ЮАР Эбрахима Кадва, поддержка коллег из других министерств и активное участие в процессе российских партнеров оказались очень эффективны. "Результаты "полевых" исследований вероятных связей транснациональной организованной преступности с незаконным оборотом драгоценных и цветных металлов, проведенных UNICRI, готовы и будут представлены на рассмотрение комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене. Этот этап пройден, мы сделали это", - сообщил Э.Кадва.



Отдельная секция мероприятия была посвящена новым перспективным разработкам химико-криминалистического бюро (ХКБ) Норникеля по идентификации материалов, содержащих драгоценные металлы, и его опыту эффективного взаимодействия с Федеральной таможенной службой России. Члены КБ МПА поручили профильному подкомитету изучить возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно-металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики Норникеля в международной практике (после соответствующей сертификации Европейской сетью криминалистических институтов (ENFSI).



В качестве одного из ключевых пунктов повестки встречи участники определили проблематику обеспечения информационной безопасности.



Отметив особое внимание, которое компания уделяет вопросам киберзащиты своих активов, директор департамента корпоративной безопасности Норникеля и председатель КБ МПА Роман Гудов предложил рассмотреть вопрос о разработке в рамках комитета Декларации делового поведения в сфере информационной безопасности. "Осуждая использование информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба, члены КБ МПА, тем самым, декларируют свою приверженность добросовестным и законным правилам ведения бизнеса, что способствует развитию наших компаний", - подчеркнул он. Предложение Норникеля получило поддержку участников встречи.



Комментируя участие делегации Норникеля в мероприятиях под эгидой КБ МПА в Йоханнесбурге, вице-президент - руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил, что компания уделяет приоритетное значение не только вопросам безопасности своей информационной инфраструктуры, но и установлению норм и правил поведения в киберсреде в целом. Разработанная специалистами компании Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности уже получила признание и одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, экспертных групп и будет представлена на международном уровне в рамках Форума информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене в апреле 2018 года "Надежная защита информационных систем является вопросом первостепенного значения как при построении эффективных бизнес-стратегий, так и для развития национальной экономики в целом", - подчеркнул В.Гасумянов.



По его словам, использование высоких технологий и оборудования стало нормой для современного бизнеса. Унифицировать корпоративные практики, национальные и международные стандарты, создать этический кодекс поведения в киберсреде - приоритетные направления Норникеля. Он также отметил высокую эффективность КБ МПА и его значительный потенциал к развитию. "В сообществе компаний-производителей металлов платиновой группы Норникель видит универсальную коммуникационную площадку, банк идей и решений, которые востребованы как индустриальными гигантами, так и органами государственной власти, международными организациями", - сказал В.Гасумянов.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 29.03.2018