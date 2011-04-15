Дайджест газеты "Ведомости" от 30 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 30 марта 2018 года.





ПОЧЕМУ КЕМЕРОВСКАЯ ТРАГЕДИЮ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ



Как работает система противопожарной безопасности в крупных торговых центрах и других развлекательных заведениях.



История с кемеровской "Зимней вишне" может повториться почти с любым торгово-развлекательным центром в России - сходятся во мнении многочисленные участники рынка и эксперты, с которыми поговорили "Ведомости". Основные причины сводятся к несовершенству законодательства, попыткам бизнеса сэкономить как на этапе строительства, так и в ходе эксплуатации здания и, как не прискорбно это прозвучит, банальному человеческому фактору и отсутсвию в стране культуры серьезно относиться к пожарным учениям.



За последние 20 лет в системе пожарного надзора случился системный сбой.





БИЗНЕС ЗАСТРАХУЮТ ПО-МАЛОМУ



Путин дал пять месяцев на страхование денег малого бизнеса в банках. Условия будут такими же, как для вкладчиков.



Государство застрахует средства микро- и малых предприятий в банках - вчера Путин поручил правительству и ЦБ изменить закон до 1 сентября. Законопроект уже прошел первое чтение прошлой осенью: в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на выплаты кредиторам микро- и малые предприятия смогут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплаты до 1,4 млн руб. - столько сейчас получают частные вкладчики и индивидуальные предприниматели. На 10 марта (последние данные ФНС) в России было чуть более 2,6 млн микропредприятий и почти 238 000 малых компаний.



Сколько денег они держат в банках, точно не известно - ЦБ не публикует такую статистику. Всего юрлица держат в банках 24,6 трлн руб.





"ГАЗПРОМ" НЕ ХОЧЕТ ПОВЫШАТЬ ДИВИДЕНДЫ



Минфин поспорил с "Газпромом" о дивидендах. Чиновники настаивают на повышении выплат, компания не намерена этого делать.



Менеджмент "Газпрома" предлагает сохранить дивидендные выплаты на прошлогоднем уровне. Это около 190 млрд руб. Согласно консенсус-прогнозу Thomson Reuters, это лишь 25% от чистой прибыли компании по МСФО.



Минфин такая сумма не устраивает. "Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год", - сказал вечером 29 марта замминистра Алексей Моисеев.



Минфин мог бы переубедить менеджмент "Газпрома", но переубедить президента России Владимира Путина финансовому ведомству не под силу, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По его словам, сейчас денежный поток "Газпрома" отрицательный из-за высоких капитальных затрат, которые компания несет как на западных, так и на восточных направлениях.





МИКРОДОЛЖНИКАМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ



ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям. Мелкие игроки рынка будут объединяться или уходить в тень.



ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков.



Новации в регулировании прежде всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL), поэтому ЦБ хочет создать специальный финансовый продукт - заем на сумму до 10 000 руб. максимум на срок не более 15 дней с максимальным платежом 3000 руб.



На МФО в прошлом году подано 12 700 жалоб - на 6,7% больше, чем в 2016 г., более половины - жалобы на взыскание.





ПРЕЗИДЕНТ ОТЧИТАЛСЯ ЗА ВЫБОРЫ



Владимир Путин потратил на рекламу 160 млн руб. Подведены итоги предвыборных расходов избранного президента.



Избранный президент Владимир Путин потратил на агитацию в телевизионных каналах и на радио 158,9 млн руб. - более трети своего предвыборного фонда, который составил 400 млн руб. Таковы данные его кандидатского финансового отчета, опубликованного на сайте ЦИК.



108,8 млн руб. кандидат Путин потратил на изготовление печатных и аудиовизуальных материалов. Предвыборная агитация в интернет-СМИ обошлась победителю выборов в 1,6 млн руб., меньше всего - 570 000 руб. - пошло на агитацию в печатных СМИ.



Сбор подписей избирателей - Владимир Путин шел на выборы как самовыдвиженец, ему пришлось собирать 300 000 подписей - обошлась действующему президенту в 24,3 млн руб., проведение мероприятий - в 70,5 млн. Консультанты заработали 3,4 млн руб., осталось в фонде составил 171049 руб., они будут возвращены жертвователям.



Финансовый отчет точно отражает картину, которая наблюдалась в ходе кампании, говорит политолог Аббас Галлямов.





TELERGAM ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА



В четверг случился очередной сбой мессенджера Telergam - общаться по нему нельзя было около трех часов.



29 марта произошел самый масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджера примерно с 11.15 по московскому времени - нельзя было отправить и получить сообщения, а web-версия мессенджера не загружалась вовсе. Сбой продолжался более трех часов, и только около 14:20 начали отправляться первые сообщения.



Масштабный сбой коснулся не только россиян - в своем Twitter Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Чуть позже основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что проблемы возникли из-за сбоя в электропитании серверов в Европе.





КРАБОВЫЕ МИЛЛИАРДЫ



Росрыболовство оценило выгоду от проведения крабовых аукционов в 80 млрд руб.



"Механизм не определен, но финансовая модель просчитана, представлена в правительство", - заявил журналистам замминистра сельского хозяйства-руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя вопрос о том, как будут в дальнейшем распределяться квоты на вылов краба. Эффект будет зависеть от того, какая доля имеющихся квот будет выставлена на аукцион.



"Но при реализации от 50%, если будет принято решение, доход в бюджет может составить порядка 80 млрд рублей, - сказал он. - Второй эффект от возможного возврата к аукционам - консолидация квот среди крупных игроков. С точки зрения управления и контроля за отраслью, искоренения серой зоны, это даст дополнительные плюсы", - заметил Шестаков.



Краб - один из самых прибыльных видов морского промысла.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 30.03.2018