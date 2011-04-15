Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2018 года



ЗЕРНУ НЕ ВЕЗЕТ

АГРАРИИ ЖДУТ ОСТРОГО ДЕФИЦИТА ВАГОНОВ



Аграрии, которые еле вывезли рекордный урожай прошлого года, могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019-2020 годах будет списана четверть парка вагонов. Заместить выбытие можно новым парком, но в отрасли уверены, что заводы не успеют покрыть выбытие, и просят правительство смягчить запрет на использование старых вагонов. Вагоностроители уверены, что вагонов всем хватит. Но даже если дефицит удастся покрыть, появление огромного парка новых зерновозов резко повысит ставки на предоставление вагонов.





БУКВЫ ВСЛУХ

РЫНОК АУДИОКНИГ РАСТЕТ С НИЗКОЙ БАЗЫ



Продажи аудиокниг в России в 2017 году выросли на 25-30%, до 500 млн руб. Почти весь рынок делят три компании: принадлежащий "Эксмо" и Ozon.ru "ЛитРес", сервис "Патефон" и вышедший в Россию в июне шведский Storytel, доля которого уже достигла 15%. Потребление аудиоконтента в России пока отстает от других стран, но по итогам 2018 года темпы роста рынка должны увеличиться до 40%, рассчитывают его участники.





ЛОМБАРДЫ ПОДЧИСТИЛИ

ЦБ И УЧАСТНИКИ РЫНКА РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ РЕЗУЛЬТАТА



Банк России, расчищающий рынок ломбардов не первый год, впервые добился роста числа реально действующих компаний при сокращении общего количества зарегистрированных в реестре. К действующим регулятор относит игроков, регулярно сдающих отчетность в ЦБ, к 28 марта их доля в общем числе достигла 73,7%. Однако участники рынка призывают не слишком радоваться такой статистике, по их словам, изменение долей - следствие ухода части игроков с официального рынка и формальной переквалификации их в комиссионки.





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"AK&M" от 30.03.2018