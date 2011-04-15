Роснефть и Катар обсудили реализацию совместных проектов

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин совершил рабочий визит в Доху. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



В ходе визита глава Роснефти был принят эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также провел ряд деловых встреч, в том числе с министром финансов Катара Аль-Имади Али Шарифом, министром энергетики и промышленности Мохаммедом Салех Аль-Садой и руководством Qatar Petroleum.



Главными темами двусторонних переговоров стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных проектов НК "Роснефть" с катарскими партнерами.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 30.03.2018