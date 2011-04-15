Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы, а также на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида. Перелёт необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.



Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.



Помимо программы субсидируемых тарифов, Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по фиксированному "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир, без каких-либо ограничений.



В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года программа "плоских" тарифов действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока.



Программа "плоских" тарифов имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдалённых и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в 2017 году вырос на 13.3% до 32.845 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в январе-феврале 2018 года - на 4.8% до 4.727 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



"AK&M" от 30.03.2018