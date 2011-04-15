Telegram привлёк $850 млн во втором раунде ICO

Telegram привлёк $850 по итогам второго раунда размещения токенов новой платформы Telegram Open Network (TON). Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



По итогам первого раунда предпродажи токенов Telegram привлёк аналогичную сумму. Таким образом, общий объём средств, полученных в двух раундах размещения, составил $1.7 млрд.



Привлечённые средства будут использованы для развития платформы Telegram Open Network, дальнейшее развитие и поддержку мессенджера Telegram.



Telegram — мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами.



Количество ежемесячных активных пользователей сервиса на март 2018 года составляет более 200 млн человек.





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