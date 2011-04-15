Транснефть получила в распоряжение долю в Каспийском трубопроводном консорциуме

Транснефть стала владельцем 100% долей в капитале "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани". Об этом говорится в сообщении Транснефти.



Обе компании - "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани" - зарегистрированы на Каймановых островах. Одна из этих компаний распоряжается долей России в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 8.61% до 166.845 млрд руб. со 182.564 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.57% до 657.802 млрд руб. с 629.048 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.5% до 203.02 млрд руб. с 206.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 8.54% до 211.276 млрд руб. с 231.004 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"