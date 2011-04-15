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30/03/2018
12:21

АЛРОСА подвела итоги конкурса проектов по возобновлению работ на месторождении "Мир"

АЛРОСА подвела итоги финального этапаконкурсапроектов возобновления добычных работ на месторождении трубки "Мир". Конкурсная комиссия присудила двум проектам второе место. Еще один проект занял третье место. Содержащиеся в них технические решения будут использованы при разработке концепции возобновления добычных работ. Об этом говорится в сообщении компании.

В финальную часть конкурса вышли 10 из прошедших во второй этап 33 проектов. Их авторы презентовали свои работы на заседании конкурсной комиссии на во главе с первым заместителем генерального директора - исполнительным директором АЛРОСА Игорем Соболевым.

Все проекты оценивались с точки зрения их научно-технической и технологической обоснованности, степени готовности к внедрению в производство, соответствия требованиям промышленной безопасности ведения горных работ, возможности реализации при существующем современном уровне развития техники и технологий, экономической эффективности, а также полноты раскрытия предложенного решения.

По результатам оценки ни один из проектов не набрал достаточное количество балов, чтобы занять первое место. Вместе с тем второе место заняли сразу два проекта: "Проект возобновления добычи на руднике "Мир" (авторы: А.А. Коровенков и Р.А. Захаров, представляющие аппарат управления АЛРОСА) и "Обеспечение безопасных условий отработки подкарьерных запасов рудника "Мир" под водным объектом за счет реконструкции карьера с заполнением его в интервале водоносного комплекса малофильтрующей горной массой" (авторы: А.Н. Акишев и В.В Лобанов, Институт "Якутнипроалмаз"). Третье место присуждено проекту "Комплекс мер по обеспечению безопасности и разработка технологии выемки запасов рудника "Мир" после затопления" (авторы: К.В. Булатов, Ю.А. Дик, А.В. Котенков, Lothar te Kamp, Robert Sterrett, представляющие несколько организаций).

"Основная концепция данных технических решений заключается в исключении попадания подземных вод в существующие горные выработки рудника "Мир". Возобновить добычу на руднике "Мир" возможно только после создания охранного целика для предотвращения попадания рассолов метегеро-ичерского водоносного комплекса (МИВК) в существующую систему горных выработок. Это обусловлено тем, что значительная часть выработок пройдена по галогенно-карбонатным породам, - говорит главный инженер АК "АЛРОСА" - заместитель председателя конкурсной комиссии Андрей Черепнов. - По мнению комиссии, предлагаемые решения - наиболее приемлемые с точки зрения безопасности возобновления добычных работ на трубке "Мир" и менее затратные. Вместе с тем, ни одно из предложенных решений не может считаться исчерпывающим, т.е. решающим проблему в комплексе. По этой причине мы не стали присуждать первое место. Наша следующая задача - собрать воедино наиболее удачные технические решения для того, чтобы на их основе предложить единую концепцию возоб новления добычных работ".

По словам А.Черепнова, такая концепция будет представлена на Всероссийской конференции "Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии", которая пройдёт 25-26 апреля 2018 года в Москве. Для участия в ней будут приглашены в том числе авторы конкурсных проектов, прошедших в финальную часть конкурса.

За каждый проект, занявший второе место, авторскому коллективу АЛРОСА выплатит по

одному млн руб. Вознаграждение за третье место составит 500 тыс. руб. Авторы остальных семи проектов, вышедших в финальный тур, по решению конкурсной комиссии, получат поощрительные премии в размере 100 тыс. руб.

Конкурс проектов возобновления добычных работ на месторождении "Мир" был объявлен в начале января текущего года. Большинство заявок на конкурс поступило из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Якутск, одно предложение - из ЮАР. Для участия во втором туре были отобраны 33 заявки, авторы которых получили доступ к расширенной информации для более детальной подготовки проектов.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

"AK&M" от 30.03.2018
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