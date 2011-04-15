AB InBev и Efes объединили свой бизнес в РФ и Украине

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (Бельгия) и самая крупная пивоваренная компания Турции Anadolu Efes объединили свой бизнес в РФ и Украине. Об этом говорится в сообщении AB InBev.



Условия сделки сторонами не раскрываются.

У объединённой компании AB InBev Efes будет 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса в России и три пивоваренных завода на Украине. Среди брендов - международные и локальные марки пива: Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovicky Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, "Старый мельник из бочонка", "Клинское" и др.



В продолжение объявления о намерении по объединению бизнесов, которое состоялось 9 августа, компании получили все необходимые согласования от уполномоченных государственных органов России и Украины и заключили обязывающие соглашения.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"