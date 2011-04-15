Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/03/2018
10:29

Нефть после стремительного роста на прошлой неделе обновлять максимумы не спешит

Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.1% до $69.44 по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 остается без изменений 2637 п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный. Нефть после стремительного роста на прошлой неделе обновлять максимумы не спешит, только закрепление выше 71 открывает дорогу к целям $74-78 за баррель, комментирует ситуацию на рынках аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках 57.9-56.3 и несмотря на громкие заявления со стороны Великобритании спрос на госдолг России может остаться стабильным.

Российские индексы закрыли день ростом, РТС вырос на 1.6%, индекс МосБиржи прибавил 1.3%. Стабилизация ситуации на мировых площадках и динамика нефти помогла российскому рынку продемонстрировать рост.

Сегодня, с уходом многих мировых площадок на "выходные", аналитики ожидают нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях. Волатильность придет на рынок не раньше вторника.


"AK&M" от 30.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100