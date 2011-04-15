Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.1% до $69.44 по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 остается без изменений 2637 п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный. Нефть после стремительного роста на прошлой неделе обновлять максимумы не спешит, только закрепление выше 71 открывает дорогу к целям $74-78 за баррель, комментирует ситуацию на рынках аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.



Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках 57.9-56.3 и несмотря на громкие заявления со стороны Великобритании спрос на госдолг России может остаться стабильным.



Российские индексы закрыли день ростом, РТС вырос на 1.6%, индекс МосБиржи прибавил 1.3%. Стабилизация ситуации на мировых площадках и динамика нефти помогла российскому рынку продемонстрировать рост.



Сегодня, с уходом многих мировых площадок на "выходные", аналитики ожидают нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях. Волатильность придет на рынок не раньше вторника.





"AK&M" от 30.03.2018