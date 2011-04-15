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30/03/2018
11:56

Газпром-медиа довёл долю в Сomedy Club Production до 100%

Газпром-медиа в 2017 году приобрёл группу TCT Production Ltd., которая занимается производством телевизионного контента. В рамках данной сделки Газпром-медиа приобрёл дополнительный пакет акций компании Сomedy Club Production в размере 25%, увеличив долю до 100%, сообщают "Ведомости".

Холдинг также получил 26% в ООО "Старт-медиа", управляющем онлайн-кинотеатром Start, и увеличил с 25 до 100% долю в ООО "ТНТ-клуб", которое занимается развитием мобильного приложения ТНТ-Сlub.

На эти приобретения "Газпром-медиа" потратил 7 млрд руб.
Газпром-Медиа Холдинг - крупный холдинг, объединяющий телевидение, радио, прессу, кинопроизводство, рекламу, кинопрокат, интернет. В Газпром-Медиа Холдинг входят: Телекомпании НТВ, ТНТ, спутниковая телекомпания НТВ-ПЛЮС, телеканалы Матч ТВ, Пятница, 2х2, ТВ-3, ТНТ-Comedy; радиостанции Like FM, Relax FM, Детское радио, Comedy Radio, Эхо Москвы, Авторадио, Romantika, Юмор FM, 101.ru, Energy; издательство "Семь дней": 7 дней - Телепрограмма, Караван историй, Караван историй. Коллекция; газета Трибуна; журнал-телегид Панорама TV; Кинотеатр Октябрь; Продакшн: НТВ-КИНО, Централ Партнершип, Централ Партнершип Продакшн; Сейлз-хаусы "Газпром-Медиа", "ГПМ-Диджитал", Аура-Медиа; интернет-порталы Rutube, Zoomby, sportbox и Now.ru; ОАО "Телебазис", ООО "Рекламная компания "СМС", ООО "КОМСТЭК" (управление и владение недвижимостью).


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