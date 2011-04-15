В начале вчерашнего дня курс нефти снизился, но к вечеру возобновилась положительная динамика. На утро пятницы стоимость барреля марки Brent составляет $69.33. Просадка была вызвана увеличением запасов сырой нефти. Это же увеличение и ограничило позитивное влияние от информации о том, что страны ОПЕК+ будут продолжать придерживаться соглашения до конца года и, возможно, продлят его и на 2019 год. Об этом говорится в комментарии начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова.



Российская валюта демонстрирует смешанную динамику. Курс то немного растет, то откатывается назад. Стоимость на утро пятницы составляет 57.76 руб. за доллар. Уверенности к возобновлению роста может придать отсутствие новых санкций на Россию из-за "дела Скрипаля", а также высокая стоимость нефти в рублях. Предположительно, неделя завершится в динамике 57.40-57.60 руб. за доллар.





"AK&M" от 30.03.2018