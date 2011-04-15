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30/03/2018
12:52

Банк "Санкт-Петербург" и Белвнешэкономбанк заключили соглашение

Банк "Санкт-Петербург" и Белвнешэкономбанк заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок о предоставлении финансирования. Об этом говорится в сообщении банка.

Данное соглашение позволит обеим сторонам привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте на общие уставные цели, в том числе для финансирования внешнеторговых операций клиентов - участников внешнеэкономической деятельности.

Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ") - универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий ведущие позиции среди коммерческих банков Республики Беларусь в области международных расчётов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности государства и клиентов, имеющий многолетний опыт работы и признанную репутацию на зарубежном и внутреннем валютных рынках.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В настоящее время в банке обслуживается 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.


"AK&M" от 30.03.2018
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