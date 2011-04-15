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30/03/2018
14:04

Walmart может приобрести страховую компанию Humana за $37 млрд

Американский ритейлер Walmart ведёт переговоры о покупке страховой компании Humana. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации источников, конкретных договорённостей о сделке нет, как и гарантий того, что она состоится. "Но если сделка состоится, то она будет большой: рыночная стоимость страховой компании Humana оценивается в $37 млрд", - пишет издание.

Сделка может стать самой крупной в истории ритейлера и побив рекорд 1999 года, когда Walmart приобрёл британскую Asda Group за $10.8 млрд.


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