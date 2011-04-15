BMW отзывает 1.2 тыс. кроссоверов X3 в России

Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки BMW X3. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Программа мероприятий представлена ООО "БМВ Русланд Трейдинг", являющимся официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



Отзыву подлежат 1202 автомобиля BMW X3, реализованных c 2017 года по 2018 год с VIN-кодами согласно приложению.



"Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае – его отсоединение при большой скорости автомобиля", - говорится в сообщении.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 30.03.2018