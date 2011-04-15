Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/03/2018
14:08

CME Group покупает NEX Group с целью объединения торговых площадок

Биржевые операторы CME Group Inc. и NEX Group plc заключили соглашение, по условиям которого CME Group приобретёт NEX. Об этом говорится в пресс-релизе CME Group.

В результате объединения компаний будет создан глобальный оператор торговли фьючерсами, денежными средствами и внебиржевого рынка ценных бумаг. Кроме того, объединение поможет оптимизировать технологию торговли и будет способствовать развитию инновационных пост-трейдинговых услуг, что, в свою очередь, повысит экономическую эффективность трейдинга и улучшит управление рисками.

В рамках сделки акции оценены в 10 фунтов стерлингов за штуку. За каждую акцию участники NEX получат оплату денежными средствами (500 пенсов) и 0.0444 акции CME Group (на основании цены закрытия акций CME 28 марта, составляющей $158.84, и курса американского доллара к британскому фунту, составляющего $1.4101:1 фунт на 28 марта).

Предлагаемая сделка получила единодушное одобрение советами директоров обеих компаний. Её закрытие ожидается во второй половине 2018 года после получения разрешений контролирующих органов и одобрения акционерами NEX.

Сделка приведёт к непосредственному повышению уровня денежного дохода на акцию, ежегодная синергия расходов в период до 2021 года потенциально оценивается в $200 млн в год.

По итогам сделки генеральный директор NEX Майкл Спенсер войдёт в состав совета директоров CME Group. Он также будет исполнять в объединённой компании функции специального консультанта с целью обеспечения интеграции и дальнейшего развития бизнеса NEX, отмечается в сообщении.

CME Group - ведущий оператор сделок с деривативами. Компания предлагает огромный выбор глобальных бенчмарк-продуктов по всем основным типам активов, включая фьючерсы и опционы на процентные ставки, фондовые индексы, валюту, энергоносители, продукцию агросектора и металлургии.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100