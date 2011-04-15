CME Group покупает NEX Group с целью объединения торговых площадок

Биржевые операторы CME Group Inc. и NEX Group plc заключили соглашение, по условиям которого CME Group приобретёт NEX. Об этом говорится в пресс-релизе CME Group.



В результате объединения компаний будет создан глобальный оператор торговли фьючерсами, денежными средствами и внебиржевого рынка ценных бумаг. Кроме того, объединение поможет оптимизировать технологию торговли и будет способствовать развитию инновационных пост-трейдинговых услуг, что, в свою очередь, повысит экономическую эффективность трейдинга и улучшит управление рисками.



В рамках сделки акции оценены в 10 фунтов стерлингов за штуку. За каждую акцию участники NEX получат оплату денежными средствами (500 пенсов) и 0.0444 акции CME Group (на основании цены закрытия акций CME 28 марта, составляющей $158.84, и курса американского доллара к британскому фунту, составляющего $1.4101:1 фунт на 28 марта).



Предлагаемая сделка получила единодушное одобрение советами директоров обеих компаний. Её закрытие ожидается во второй половине 2018 года после получения разрешений контролирующих органов и одобрения акционерами NEX.



Сделка приведёт к непосредственному повышению уровня денежного дохода на акцию, ежегодная синергия расходов в период до 2021 года потенциально оценивается в $200 млн в год.



По итогам сделки генеральный директор NEX Майкл Спенсер войдёт в состав совета директоров CME Group. Он также будет исполнять в объединённой компании функции специального консультанта с целью обеспечения интеграции и дальнейшего развития бизнеса NEX, отмечается в сообщении.



CME Group - ведущий оператор сделок с деривативами. Компания предлагает огромный выбор глобальных бенчмарк-продуктов по всем основным типам активов, включая фьючерсы и опционы на процентные ставки, фондовые индексы, валюту, энергоносители, продукцию агросектора и металлургии.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"