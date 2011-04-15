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30/03/2018
14:20

Минприроды предлагает вдвое увеличить финансирование геологоразведки

Минприроды предлагает вдвое увеличить финансирование геологоразведки. Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской, выступая на заседании коллегии министерства.

"Объём государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд руб., что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований. Тем не менее, мы ставим перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых", - подчеркнул С.Донской.

В качестве ключевых задач на 2018 год министр назвал: утверждение Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года; создание экономических стимулов для частных инвестиций в ГРР, включая создание новых форм участия государства в геологоразведке, в том числе через государственно-частное партнёрство.

Министерство продолжит работу по повышению инвестиционной привлекательности недр через внесение поправок в законодательство в части: установления геологического изучения участков недр во внутренних водах и территориальном море в качестве самостоятельного вида недропользования; предоставления права пользования участком недр единственному участнику аукциона; совершенствования заявительного принципа предоставления участков недр в пользование.

"AK&M" от 30.03.2018
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