Банк России разработал стандарт по аутсорсингу информационной безопасности финансовой системы

Банк России совместно с профессиональным сообществом разработал стандарт, который определяет процесс обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций при использовании услуг аутсорсинга. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Стандарт предназначен для банков, НФО, субъектов национальной платёжной системы и других участников финансового рынка. При этом его положения имеют особое значение для деятельности малых и средних организаций, которым необходимо формировать и поддерживать на приемлемом уровне систему обеспечения информационной безопасности в условиях дефицита финансовых и кадровых ресурсов.



Стандарт определяет факторы риска нарушения информационной безопасности при аутсорсинге, устанавливает требования к управлению такими рисками, контролю за ними и их оценке. Кроме того, стандарт определяет зону ответственности и задачи руководства финансовых организаций при аутсорсинге услуг по обеспечению информационной безопасности, устанавливает критерии оценки поставщика услуг и требования к содержанию соглашений об аутсорсинге.



Документ, в частности, устанавливает, что финансовые организации могут выбрать три модели взаимодействия с аутсорсерами: долговременное, среднесрочное и краткосрочное сотрудничество. В первом случае аутсорсер на постоянной основе занимается мониторингом кибератак и реагированием на них, выстраивает и поддерживает систему противодействия киберрискам. Во втором случае финансовая организация привлекает аутсорсинговую компанию для проведения технологически сложной проектной работы, например построения собственного центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. Третья модель подразумевает, что финансовая организация прибегает к услугам аутсорсера на время повышения уровня киберрисков.



Стандарт вступает в силу с 1 июля 2018 года. Его положения носят рекомендательный характер. В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос об их обязательном применении.







"AK&M" от 30.03.2018