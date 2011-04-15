Башнефть открыла в 2017 году пять новых месторождений

ПАО АНК "Башнефть" (входит в группу ПАО "НК "Роснефть") в 2017 году открыло пять новых месторождений и 50 продуктивных залежей на разрабатываемых месторождениях с извлекаемыми запасами нефти категории В1С1 - 4.1 млн т и категории В2С2 - 6.4 млн т. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Новые открытия стали возможны благодаря повышению эффективности геолого-разведочных работ. По итогам 2017 года успешность поисково-разведочного бурения составила 84%, превысив показатель 2016 года на треть.



Соровскнефть в пределах лицензионного участка Северо-Итьяхский-3 в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа открыла Северо-Итьяхское нефтяное месторождение с запасами нефти С1+С2 - 4.3 млн т.



"Башнефть-Добыча" продолжила в 2017 году активную геологоразведку недр на территории Республики Башкортостан, что позволило специалистам компании, несмотря на высокую степень разведанности основного региона добычи, открыть четыре месторождения – Кипарисовое, Телекеевское, Абдукаевское и Анастасьинское. Суммарный прирост запасов нефти категорий С1+С2 по этим месторождениям составил более 2.6 млн т.



Два месторождения открыты на территории Илишевского района на северо-западе Башкирии.



Извлекаемые запасы нефти и конденсата на балансе АНК "Башнефть" составляют 537.2 млн т по категориям АВС1 и 146 млн т категории В2С2.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений, добыча - более 21 млн т нефти в год. Объем переработки НПЗ Башнефти превышает 18 млн т сырья в год.



"AK&M" от 30.03.2018