ФАС призывает органы исполнительной власти в регионах к созданию недискриминационных условий для перевозки грузов

Федеральная антимонопольная служба направила письма главам высших органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителям территориальных управлений ФАС о необходимости создать недискриминационные условия для перевозки товаров по автомобильным дорогам на территории РФ. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее Минтранс вводил запрет на перевозку в весенний период по автомобильным дорогам смазочных материалов и специальных жидкостей российских производителей во внутрироссийском сообщении (на международные перевозки запрет не распространялся). В ответ на это ФАС выдала предупреждение министерству по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", которое было в полной мере исполнено.



В результате были сняты все ограничения по автоперевозкам всей номенклатуры грузов в весенний период по дорогам федерального значения, в том числе смазочных масел, пластичных смазок и специальных жидкостей.



Однако в ФАС по-прежнему поступает информация об ограничениях в весенний период на перевозки товаров по автодорогам регионального, межмуниципального, местного значения без учета создания равных условий для перевозок товаров российских и иностранных производителей.



"По мнению ведомства, такая ситуация недопустима, - отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. - В целях обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации и свободного перемещения товаров, необходимо создавать недискриминационные условия для перевозки по автомобильным дорогам на территории Российской Федерации товаров российских и иностранных производителей".



"AK&M" от 30.03.2018