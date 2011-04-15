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30/03/2018
17:11

В рамках концессий на модернизацию ЖКХ направлено 50 млрд руб., Минстрой

По предварительным данным, порядка 50 млрд руб. направлено на модернизацию ЖКХ в рамках концессионных соглашений, из них 90% - частные инвестиции. Об этом говорится в сообщении Минстроя со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.

Основная часть инвестиций направлена на модернизацию объектов теплоснабжения - это более 21 млрд (порядка 45%).

Почти 17 млрд руб. инвестировано в сферу водоснабжения и водоотведения, на мультиконцессиии (комплексные проекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) и сферу обращения с твердыми коммунальными отходами приходится равный объем инвестиций - более 5 млрд руб.

По предварительным данным, на 1 января 2018 года на территории страны заключена 1831 концессия с общей суммой инвестиционных обязательств более 257 млрд руб., 95% из них - средства частных инвесторов. Фактическое исполнение обязательств по итогам 2015 года составило более 84%, по итогам 2016 - 85%, согласно предварительным прогнозам, по итогам 2017 года этот показатель составит порядка 90%.




"AK&M" от 30.03.2018
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