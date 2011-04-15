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30/03/2018
17:27

АСВ начинает выплату возмещения вкладчикам ОФК Банка

Агентство по страхованию вкладов 2 апреля 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "ОФК Банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются со 2 апреля 2018 года через Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счёт в качестве банка-агента.

За выплатой страхового возмещения на сумму около 8 млрд руб. могут обратиться порядка 11 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19.9 млн руб.

ЦБ РФ 21 марта 2018 года назначил в ОФК Банк временную администрацию и ввёл мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев возложены на АСВ.

ПАО "ОФК Банк" — участник системы страхования вкладов. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

"AK&M" от 30.03.2018
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