Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 мая 2018 года



ИМПОРТОДОПОЛНЕНИЕ ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ЦСР ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА



Эксперты ЦСР из Российского экспортного центра (РЭЦ) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) представили доклад "Перспективы наращивания несырьевого экспорта". Одна из главных его идей - увеличение доли РФ в промежуточных цепочках создания стоимости, то есть рост вовлеченности экономики РФ в "промежуточную" мировую торговлю и в том числе в экономику транснациональных групп.





В ЛЕТНОМ ОТРЯДЕ НЕ НАШЛИ ПОХИЩЕННЫХ ДЕНЕГ

ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО ЭКС-ЗАМДИРЕКТОРА АВИАКОМПАНИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ПЕРВЫХ ЛИЦ РОССИИ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывшего заместителя директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"" Дмитрия Новицкого. Топ-менеджер предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировку автомобильных кортежей для первых лиц России, обвинялся в хищении у АО "Рособоронэкспорт" денежных средств, выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Однако доказательств этому следствие так и не нашло.





МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕКИСТА ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПОТЕРПЕВШИХ

ДАВШИЙ ДЕНЬГИ РЕШАЛЬЩИКАМ БИЗНЕСМЕН БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ИХ ОБРАТНО





Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к пяти годам колонии за мошенничество бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ подполковника Кирилла Петрова. Его сообщник получил на полгода меньше. По версии следствия, они взяли у предпринимателя Сергея Тиминского в общей сложности $276 тыс. и 6 млн руб., пообещав содействие в получении нужного бизнесмену судебного решения по делу о наследстве. При этом сам господин Тиминский потерпевшим по делу о мошенничестве признан не был и теперь пытается в судебном порядке получить этот статус, чтобы иметь возможность взыскать с осужденных переданные им деньги.





СИРИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА ИЩУТ ЗА МОСКОВСКИЙ КОНТРАФАКТ

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ОБВИНЯЕМЫЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДПОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРПОТРЕБА





Как стало известно "Ъ", в международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра "Новочеркизовский". Он заочно обвиняется в создании преступного сообщества и организации действовавшего на протяжении полутора десятков лет нелегального канала миграции, через который в столицу были переправлены сотни жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Незаконные мигранты жили и работали на территориях ФГУП "Издательство "Известия"" и ФОН "Измайлово", где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт. Защита господина Кассадо, впрочем, утверждает, что бизнесмен уже несколько лет находится в Дамаске, и отрицает какую-либо его причастность к противоправной деятельности.





ПРИ ПРОВЕРКЕ ГРАМОТНОСТИ ПРОВЕРИЛИ СЛУХ

ОРГАНИЗАТОРЫ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА СОСТАВЛЯЮТ СПИСОК ОШИБОК



Завтра организаторы пятнадцатого по счету тотального диктанта, прошедшего 14 апреля, официально представят наиболее курьезные ошибки, допущенные участниками, и подведут окончательные итоги. "Ъ" заранее узнал, какие ошибки больше всего впечатлили проверяющих, разобрался, сколько стоит диктант, и выяснил у экспертов, почему проект, существующий с 2004 года, продолжает расширяться.





"МЫ НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ"

МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ АВИГДОР ЛИБЕРМАН ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ "Ъ"





Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полученных израильской разведкой материалах, подтверждающих наличие у Ирана тайной программы создания ядерного оружия, вызвало неоднозначную реакцию мировых держав. О том, на какие данные опирается Израиль, а также о ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке и об отношении еврейского государства к западным санкциям против России министр обороны Израиля Авигдор Либерман рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю.





БАНКИ АТАКУЮТ В ТИШИНЕ

ЗАБЫТАЯ КИБЕРУГРОЗА ВЕРНУЛАСЬ НА РЫНОК



ЦБ предупредил банки о новой угрозе - фишинговой рассылке писем с трояном хакерской группировкой Silence. Она атакует банки с весны 2017 года, однако до последнего времени эти достижения в основном приписывались недавно обезглавленной группировке Cobalt. Тем временем Silence, вокруг которой не было шумихи, может быть не менее опасна, чем Cobalt, предупреждают эксперты.





ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ СНИМУТ С КОНТРОЛЯ

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ РЫНКОМ ПОЙДЕТ БЕЗ ПОРУЧЕНИЙ



Профильные ведомства отчитались об эффективном выявлении и пресечении деятельности нелегальных кредиторов. В связи с этим, по информации "Ъ", "Общероссийский народный фронт" решил снять с контроля поручение президента по борьбе с ними. Но легальные участники рынка уверены, что это преждевременно: по их оценкам, за последние три года количество нелегалов выросло более чем вдвое, а реально работающих правовых механизмов по борьбе с ними так и не появилось.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.05.2018