Дайджест газеты "Ведомости" от 3 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 мая 2018 года.





БУМАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Застройщики решили обезопасить себя от поправок в закон о долевом строительстве - они впрок получают разрешения на новые проекты.



В I квартале 2018 г. Мосгосстройнадзор выдал почти в 1,5 раза больше разрешений на строительство, чем в I квартале 2017 г.: 560 на 3,8 млн кв. м против 399 на 2,04 млн кв. м. Большая часть - на 3 млн кв. м - выдана на жилье, в том числе индивидуальные дома. В I квартале 2017 г. разрешений выдано на 1,5 млн кв. м жилья.



Разрешений выдано заметно больше по двум причинам, комментирует заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Первая: условия для инвестирования остаются привлекательными: "Как бы инвесторы у нас ни плакали, никто с рынка не ушел. Все девелоперские компании - и крупные, и мелкие - пытаются увеличить портфель проектов". Вторая: инвесторы могут опасаться поправок в закон о долевом строительстве (вступят в силу с 1 июля) и форсируют получение разрешений.





ЦБ НАШЕЛ У СЕБЯ УБЫТКИ



Три НПФ группы "Открытие" в 2017 г., по данным ЦБ, который санирует "Открытие", инвестировали пенсионные накопления с убытками.



Центробанк приводит следующие результаты инвестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы "Открытие": у "Лукойл-гаранта" - минус 5,26%, у НПФ "Росгосстраха" - минус 2,86%, НПФ электроэнергетики - минус 1,7%.



Но реальные потери, вероятно, больше: ЦБ не учитывает в данных о доходности, связанных с инвестированием, комиссии и другие подобные расходы. К примеру, у НПФ "Будущее" доходность инвестирования, по данным Центробанка, в 2017 г. составила минус 2,01%, в действительности же на счета застрахованных лиц распределены потери - они составили 3,98%.





ТУРИСТЫ НЕ ИСПУГАЛИСЬ ОСЛАБЕВШЕГО РУБЛЯ



Падение курса рубля никак не сказалось на тяге россиян к путешествиям. Продажи туристических путевок продолжают расти, в лидерах по-прежнему Турция.



После долгой зимы россияне возвращаются к путешествиям и предпочтение отдают пляжному отдыху - его на майские праздники выбрало 80% путешественников, рассказала "Ведомостям" представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова. Самым популярным периодом для поездок в этом году стали даты с 28 апреля по 5 или 6 мая, замечает она.



Рынок продолжает расти: продажи Tez Tour на майские праздники выросли на 20%, у сервисов онлайн-бронирования Level.travel и Onlinetours - на 5%, рассказали их представители. Их коллега из туроператора TUI также отметил рост, не уточнив, на сколько процентов.





S7 ОСВАИВАЕТ БЛОКЧЕЙН



S7 - одна из первых авиакомпаний в мире, внедривших технологию блокчейн.



Технология блокчейн позволят упростить и сделать максимально прозрачной работу с агентами, продающими билеты S7. Время от продажи сегмента агентом до получения средств авиакомпанией составляет 23 секунды, по стандартным процедурам это занимает 10 дней - они уходят на письма, сверку, перевод средств.



Другое направление для использование блокчейн - это техническое обслуживание самолетов.





К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОДЕРЖИМОСТЬ РАБОТОЙ



В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею и почему трудоголики чаще и больше болеют.



Известно, что работать слишком много вредно для здоровья. Но почему увлеченные работой люди болеют меньше тех, кто одержим работой настолько, что думает о ней и денно, и нощно?



Авторы статьи попытались выяснить, в чем вред излишней работы для здоровья. И какова разница между поведением (выбором работать сверхурочно) и складом ума (непреодолимым побуждением работать или тем, что мы называем трудоголизмом). Выяснилось, что продолжительность рабочего времени не имеет отношения к проблемам со здоровьем, а вот трудоголизм имеет.





ПРИСТАВАТЬ НЕ ВРЕДНО



Харассмент стал новой темой в российской повестке, но осмысление проблемы только начинается, считают эксперты.



Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении думских журналисток пока никак не повлиял на карьеру депутата и отношение к этой теме в обществе. Оправдание Слуцкого на комиссии по этике привело к бойкоту Думы десятками СМИ, но депутат продолжает ездить в международные командировки.



При этом уже два бывших думских корреспондента РБК устроились на работу в думские структуры: сами они говорят, что это никак не связано с бойкотом, но собеседники в Думе считают это аппаратной победой своего руководства.



Харассмент стал новой темой в российской повестке, но говорить об общем подходе пока не приходится. Его нет даже в США, где термин "харассмент" описывает конкретный состав преступления.





РОССИЯ ПОДОЖДЕТ ДО ПЕНСИИ



Правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста.



Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. Консультации с экспертами по этому вопросу, по его словам, ведутся уже не один год, экспертиза проведена "серьезная", а теперь власти готовы начать обсуждение и на законодательном уровне. Решение о повышении пенсионного возраста так или иначе придется принимать, признал Медведев, но аккуратно - чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений среди людей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.05.2018