Повтор! АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Русского Торгового Банка

Агентство по страхованию вкладов 3 мая 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Русский Торговый Банк" (РТБК, Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 3 мая 2018 года по 3 мая 2019 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств РТБК за выплатой страхового возмещения на сумму около 6.3 млрд руб. могут обратиться порядка 6.2 тыс. вкладчиков.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Русский Торговый Банк" (Москва) 20 апреля. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 215 место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 28.04.2018