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03/05/2018
09:49

Повтор! АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Русского Торгового Банка

Агентство по страхованию вкладов 3 мая 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Русский Торговый Банк" (РТБК, Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 3 мая 2018 года по 3 мая 2019 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.

Согласно реестру обязательств РТБК за выплатой страхового возмещения на сумму около 6.3 млрд руб. могут обратиться порядка 6.2 тыс. вкладчиков.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Русский Торговый Банк" (Москва) 20 апреля. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 215 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 28.04.2018
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