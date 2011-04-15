Роснефть в 2018-2020 годах выкупит свои акции на открытом рынке на $2 млрд

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" утвердил дополнительные инициативы к Стратегии "Роснефть-2022". Об этом сообщается на сайте компании.



В частности, с целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018-2020 годах на открытом рынке.



Данная программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счёт органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Реализация программы обратного выкупа на открытом рынке начнётся во II квартале 2018 года после получения соответствующих корпоративных одобрений.



При этом Роснефть сохраняет планы по выплате дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.



Комментируя дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022" Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин сказал: "Компания продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, а предлагаемые новые инициативы позволят нам повысить эффективность нашей основной деятельности, используя её конкурентные преимущества, что приведет к увеличению доходности акционеров. Мы убеждены в фундаментальной недооценке рыночной стоимости Роснефти в текущих волатильных условиях".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



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