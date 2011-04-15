Роснефть в 2018 году планирует сократить долговую нагрузку на 500 млрд руб. и снизить капвложения на 20%

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" поддержал предложения по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании. Об этом сообщается на сайте компании.



Среди представленных инициатив – установление минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств компании не менее чем на 500 млрд руб. в 2018 году.



Данное снижение будет обеспечено благодаря: усовершенствованию инвестиционного процесса и оптимизации деятельности службы снабжения со соответствующим снижением целевого уровня капитальных инвестиций в 2018 году до 800 млрд руб. (20% по сравнению с ранее утверждённым уровнем)



Также Роснефть планирует сокращение оборотного капитала на 200 млрд руб. до конца 2018 года за счёт реализации серии мероприятий в трейдинговом бизнесе и оптимизации деятельности службы снабжения.



Кроме того, компания займётся стратегической оптимизации портфеля активов с целью сокращения доли "хвостовых" и непрофильных активов с получением дополнительного чистого денежного потока для акционеров.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 03.05.2018