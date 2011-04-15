В РФ увеличивается МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысился до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось - с 1 мая 2018 года. Соответствующий закон был принят Государственной Думой 16 февраля. Президент РФ подписал его 7 марта, говорится в материалах Думы.



Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что реализация этого документа приведёт к последующим шагам по повышению зарплаты в бюджетной сфере.



МРОТ - это минимальный размер оплаты труда, та денежная величина (до вычета НДФЛ), ниже которой работодатель не может установить месячную зарплату своему сотруднику. Если работодатель будет платить зарплату ниже МРОТ, его могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности.



МРОТ гарантирован статьёй 7 Конституции РФ.

В России МРОТ привязан к прожиточному минимуму.

Прожиточный минимум - это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни. То есть, это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Кроме того, в МРОТ включаются обязательные платежи и сборы.



В России существует прожиточный минимум для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей.



Ранее МРОТ составлял 9.489 руб. С 1 мая 2018 года МРОТ в России равен прожиточному минимуму и составляет 11.163 руб. В первую очередь, повышение этого показателя важно для людей, у которых оклад не превышает МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда приведёт к росту их зарплат. Председатель Государственной Думы В.Володин отмечал, что это коснётся почти 3 млн граждан России.



Исходя из суммы МРОТ рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности для тех, у кого ещё не было трудового стажа до получения больничного. Также от МРОТ зависит размер пособий по беременности и родам.



Кроме того, повышение этого показателя приведёт к увеличению платёжеспособности населения, а значит, даст положительный эффект для экономики всей страны.



Обычно МРОТ повышается исключительно на величину инфляции, так как привязан к прожиточному минимуму, однако в 2018 году МРОТ повысится на 43%. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. С 2019 года МРОТ будет индексироваться в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения.



"AK&M" от 03.05.2018