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03/05/2018
13:36

Ренова из-за санкций запросила широкий спектр мер поддержки

Группа "Ренова" попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в Правительство РФ обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на 820 млн евро, взятых под залог 26.5% акций РУСАЛа, до запрета на импорт газировки и минералки. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В основном речь идёт о тарифно-таможенных мерах и предоставлении приоритета в госзакупках. По данным издания, группа не ждёт, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

Отдельно предлагается разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров — партнёры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, занимает 80-е место в РФ по активам и 44-е по собственному капиталу) кредитовать компании Реновы без учёта норматива Н6 ЦБ по рискам.

США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний 6 апреля. В "чёрный список", в частности, попали основные активы Олега Дерипаски, а также Ренова В.Вексельберга. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Бизнес-интересы группы "Ренова", которую возглавляет Виктор Вексельберг, сосредоточены в области энергетики, металлургии и логистики. После её попадания в санкционный список компания объявила о снижении своей доли в капитале швейцарского концерна Sulzer ниже 50%.

"AK&M" от 03.05.2018
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