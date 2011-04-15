США продлили до 6 июня срок продажи акций и ценных бумаг En+, РУСАЛа и ГАЗа

Минфин США дал инвесторам ещё месяц - до 6 июня 2018 года - для того, чтобы избавиться от вложений в попавшие под санкции компании РУСАЛ, En+ Group Plc и ГАЗ. Об этом сообщает Reuters.



Это решение последовало за сообщением Минфина США о том, что он продлил срок для безболезненного разрыва контрактов американского бизнеса с РУСАЛом до 23 октября с 5 июня.



РУСАЛ намерен поменять совет директоров и менеджмент в надежде убедить США отменить санкции против него, сообщали Рейтер источники, близкие к компании.



Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ до менее 50%, уйти из совета директоров и одобрить вхождение в него независимых директоров, сообщала En+.



Изменения в составе собственников РУСАЛа не гарантируют снятия санкций с компании, сообщил представитель Минфина США.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 03.05.2018