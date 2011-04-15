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03/05/2018
14:15

Правительство РФ утвердило обязательную маркировку обуви, духов и шин

В России с 2019 года вводится обязательная маркировка одежды, обуви, духов, постельного белья, автомобильных шин и фотоаппаратов специальными кодами. Перечень товаров, подлежащих маркировке, утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства.

Подписанным распоряжением утверждён перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки.

Перечень сформирован с учётом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.

Распоряжение устанавливает сроком для введения маркировки табачной продукции 1 марта 2019 года, для обуви — 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров — 1 декабря 2019 года.


"AK&M" от 03.05.2018
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