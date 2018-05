Компанию Харви Вайнштейна купила Lantern Capital

Компания прямых инвестиций Lantern Capital купила обанкротившуюся продюсерскую компанию братьев Вайнштейнов The Weinstein Company. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.



В начале весны Lantern Capital предложила $310 млн за саму компанию и $115 млн на покрытие обязательств, связанных с проектами студии. "Предложение Lantern наиболее выгодно для компании и её кредиторов", — заявила член совета директоров The Weinstein Company Ивона Смит.



В марте The Weinstein Company подала заявку на банкротство, столкнувшись с финансовыми и репутационными потерями, вызванными скандалом вокруг Харви Вайнштейна, которого ряд актрис обвинил в домогательствах.



Как сообщал "Коммерсант", в список кредиторов The Weinstein Company входят около десяти российских компаний, включая кинопрокатчиков "Централ Партнершип" и "Вольга", а также Bazelevs Тимура Бекмамбетова.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"