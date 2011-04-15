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03/05/2018
16:35

Компанию Харви Вайнштейна купила Lantern Capital

Компания прямых инвестиций Lantern Capital купила обанкротившуюся продюсерскую компанию братьев Вайнштейнов The Weinstein Company. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

В начале весны Lantern Capital предложила $310 млн за саму компанию и $115 млн на покрытие обязательств, связанных с проектами студии. "Предложение Lantern наиболее выгодно для компании и её кредиторов", — заявила член совета директоров The Weinstein Company Ивона Смит.

В марте The Weinstein Company подала заявку на банкротство, столкнувшись с финансовыми и репутационными потерями, вызванными скандалом вокруг Харви Вайнштейна, которого ряд актрис обвинил в домогательствах.

Как сообщал "Коммерсант", в список кредиторов The Weinstein Company входят около десяти российских компаний, включая кинопрокатчиков "Централ Партнершип" и "Вольга", а также Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

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