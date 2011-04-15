Уракалий обнаружил новую воронку в районе провала на руднике "Соликамск-2"

Уралкалий сообщил об образовании новой воронке в 56 метрах от провала на аварийном руднике "Соликамск-2" в Пермском крае. Об этом говорится на сайте компании.



Размеры новой воронки составляют 25 на 32 метра.

"Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками компании проводящих комплексный мониторинг ситуации в этом районе, поэтому данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления "Соликамск-2", ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Провал на руднике "Соликамск-2" произошёл 11 ноября 2014 года. Диаметр образовавшейся тогда воронки составлял 30 на 40 метров.



ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года. В 2015 году Уралкалий снизил производство калия на 5.8% до 11.4 млн т.



Чистая прибыль Уралкалия по МСФО в первом полугодии 2017 года упала на 52% до $451 млн с $935 млн годом ранее. Выручка выросла на 29% до $1.388 млрд, чистая выручка - на 23% до $1.095 млрд.





"AK&M" от 03.05.2018