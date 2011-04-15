А.Комаров переизбран председателем совета директоров ЧТПЗ

Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Соответствующее решение принято 28 апреля на заседании совета директоров, говорится в сообщении ЧТПЗ.



В совет директоров ПАО "ЧТПЗ" входят: Коваленков Борис, Комаров Андрей, Кустиков Олег, Микрюкова Дина, Селезнев Олег, Федоров Александр и Янковский Сергей.



А.Комаров – акционер группы ЧТПЗ (совместно с Александром Фёдоровым он контролирует более 80% группы), сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, почётный металлург Российской Федерации.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ за 2017 год по МСФО снизилась на 36.57% до 4.032 млрд руб. с 6.357 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.83% до 158.257 млрд руб. со 135.456 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 19.43% до 15.848 млрд руб. с 19.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 30.63% до 6.211 млрд руб. с 8.954 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 16% до 23.639 млрд руб. с 28.086 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЧТПЗ за 2017 год по РСБУ сократилась в 3.95 раза до 1.058 млрд руб. с 4.182 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.32% до 116.091 млрд руб. с 99.807 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 33.39% до 7.897 млрд руб. с 11.855 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.54 раза до 1.581 млрд руб. с 5.599 млрд руб.



"AK&M" от 03.05.2018