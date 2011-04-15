Правкомиссия разрешила Fortum купить 47% и более акций "Юнипро"

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Fortum купить 47% и более акций "Юнипро". Об этом на брифинге по итогам заседания комиссии рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, сообщается на сайте Правительства.



"Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании "Фортум" по покупке компании "Юнипро", которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России (это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики). Компании "Фортум" разрешено приобрести 47 и более процентов акций компании "Юнипро". Поскольку компанию "Фортум" контролирует Правительство Финляндии, им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству, поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали, и сделка эта будет одобрена", - сказал глава ФАС.



ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10, ИНН 7203162698) действует на Урале и в Западной Сибири. С марта 2008 года основным акционером компании является финский энергетический концерн Fortum, которому принадлежит в России около 94.88% акций ПАО "Фортум" и более 29.5% ПАО "ТГК-1". Совокупная установленная мощность по электроэнергии Фортума, его филиалов и ДЗО составляет 4481.9 МВт, по тепловой энергии - 9920 МВт. Инвестпрограмма по строительству 2400 МВт завершена в 2016 году. Ввод новых энергоблоков обеспечил увеличение установленной мощности компании почти в 2 раза относительно 2008 года.



Чистая прибыль ПАО "Фортум" по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 2.84% до 8.163 млрд руб. с 7.937 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 11.65% до 37.24 млрд руб. с 33.354 млрд руб., операционная прибыль - на 27.15% до 12.263 млрд руб. с 9.644 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.98% до 10.37 млрд руб. с 10.169 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Фортум" по РСБУ в 2017 году выросла на 35.49% до 12.2 млрд руб. с 9.004 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.95% до 65.281 млрд руб. с 60.471 млрд руб., прибыль от продаж - на 13.97% до 19.896 млрд руб. с 17.458 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.54% до 15.584 млрд руб. с 12.219 млрд руб.



ПАО "Юнипро" (бывшее ОАО "Э.ОН Россия" или ОГК-4, ИНН 8602067092) зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургут. В состав компании входят пять электростанций общей мощностью 11.1 ГВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт). Станции "Юнипро" в 2017 году выработали 48.2 млрд кВт ч электроэнергии, что на 11.5% меньше аналогичного показателя 2016 года.



Уставный капитал - 25.219 млрд руб., номинал одной акции - 0.4 руб. 83.73% акций принадлежит E.ON Russia Holding - 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна E.ON AG.



Чистая прибыль группы "Юнипро" по МСФО в 2017 году увеличилась в 6.5 раза до 33.605 млрд руб. с 5.167 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1.94% до 76.522 млрд руб. с 78.032 млрд руб., прибыль от текущей деятельности выросла в 6.13 раза до 41.187 млрд руб. с 6.718 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.67 раза до 40.966 млрд руб. с 7.22 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 2.69 раза до 47.475 млрд руб. с 17.671 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Юнипро" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.87 раза до 30.134 млрд руб. с 10.49 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 2.46% до 79.136 млрд руб. с 81.13 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 26.74% до 21.856 млрд руб. с 17.244 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.71 раза до 36.764 млрд руб. с 13.583 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 7.55% до 5.313 млрд руб. с 4.94 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 0.5% до 21.286 млрд руб. с 21.18 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"