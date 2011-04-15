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03/05/2018
18:23

Apple объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций на $100 млрд

Совет директоров компании Apple принял решение о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму $100 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 16%. Об этом говорится в сообщении компании.

Такое решение было принято на фоне позитивных результатов компании за второй финансовый квартал 2018 года.

Чистая прибыль корпорации Apple составила $13,8 млрд, что на 25.3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка Apple выросла на 16% до рекордного показателя в $88.3 млрд.

Apple Inc. - американская корпорация, которая производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, программное обеспечение. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира находится в Купертино (штат Калифорния). Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники. Компания занимает первое место в мире по рыночной капитализации.

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