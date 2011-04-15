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03/05/2018
17:58

В Феодосии и Ялте выставят на аукцион несколько гостиниц

Несколько гостиниц в Феодосии, Ялте и Кореизе общей стоимостью в 114 млн руб. выставят на аукцион. Об этом во время заседания Комитета по имущественным и земельным отношениям рассказал заместитель директора ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" Сулейман Эмурлаев, сообщает Крыминформ.

"Имущество гостиницы "Моряк", ранее находилась на балансе Крымских морских портов, рыночная стоимость оценивается в 50.272 млн руб. Имущество, расположенное в Ялте, пгт. "Восход" – бывшее противотуберкулезное госимущество санатория "Сосняк" – рыночная стоимость составляет 37 млн руб. с учётом НДС. Также в данном проекте представлено имущество пансионата "Волга", расположенного в пгт. Кореиз, начальная цена составляет 26 млн руб.", – рассказал С.Эмурлаев, отметив, что все вырученные средства пойдут в бюджет республики.


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